L'AFTM s'intéresse à vos données voyages

Traiter la data voyages, c'est réussir un mixte assez compliqué de tous les éléments qui constituent le déplacement professionnel. Il y a la data utile, indispensable à l'évolution budgétaire, et la data de savoir qui permet d'affiner sa stratégie ou sa politique voyages et d'en modifier les contours en cas de besoin.Pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, l'AFTM propose un court questionnaire qui permettra en moins de trois minutes de comprendre le traitement et l'utilisation de la data "voyages" au sein de votre entreprise. Petite précision utile, les données récoltées sont anonymes et seront uniquement utilisées à des fins statistiques.L'intérêt du questionnaire est qu'il sépare les deux univers qui composent le business Travel : celui de l'acheteur et la vision du fournisseur. Vous l'aurez deviné, les questions ne sont pas les mêmes et le traitement qui sera fait des réponses permettra de comparer la vision des deux familles professionnelles.A la lecture du questionnaire "Acheteur", on comprend assez vite que l'étude veut dépasser la seule notion de reporting dont les contours sont souvent flous. Mais peut-on imaginer qu'il y ait un fil rouge commun entre acheteur et travel manager ? L'étude le dira mais Il faudra attendre le 5 septembre pour en découvrir les résultats.