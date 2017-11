L'AFTM veut fêter ses dix ans dignement

Depuis 2008, l’AFTM a maintenu un cap stratégique, comme elle l'avait énoncé lors du premier CA à Marrakech. Formation, communication et valorisation du métier restent les mots clés même si on attendait plus de prises de positions sur certains sujets sensibles. Incontestablement, c'est l'arrivée de Thibault Barat au poste de Délégué général qui lui a fait franchir une marche essentielle à son développement. En fédérant les métiers et les entreprises, il a su donner une impulsion au besoin d'échanges des adhérents que ce soit à Paris, en Province ou à l'étranger comme en Suisse.Mais cette médaille à un revers. Il faut désormais jongler entre les pressions amicales des partenaires et le besoin de faire évoluer le travel management en France. La forte montée du BTO (Business Travel Outsourcing) dans les entreprises donne du relief au métier de consultant qui, pour certains, est ni plus ni moins qu'une mission comparable à un poste de TM détaché au sein des entreprises.En changeant de nom, l'AFTM devenue Association Française du Travel Management (une suggestion éditoriale de DéplacementsPros dès 2010) s'ouvre à de nouvelles missions, de nouvelles fonctions. Elle peut désormais fédérer des activités devenues globales et des activités plus proches de la technologie et du développement des process. Enfin, comme pour certaines associations américaines, l'arrivée d'un comité des sages serait une bonne chose car il permettrait à des profanes comme à des professionnels d'échanger sur la mobilité et son avenir.Pour marquer ce nouveau challenge, l’AFTM donne le coup d'envoi d'une année de célébrations, de rencontres et de réflexion afin de préparer le lendemain du Travel Management en France et dans les pays associés à sa démarche ! Son rendez-vous annuel, organisé cette année le 18 décembre , donnera le coup d'envoi d'une année particulière. Tout au long de l’année 2018, l'association proposera un programme événementiel ponctué de 4 grandes conférences qui auront pour objectif de nous faire bénéficier d’un regard « extérieur », macro-économique et pourquoi pas, visionnaire, de l’industrie des déplacements professionnels dans l’économie générale. Ces 4 rencontres trimestrielles seront suivies de 4 cafés des connaissances qui seront des déclinaisons micro-économiques des thématiques abordées en conférence. Ces 8 évènements anniversaires viendront s’ajouter à l’agenda "traditionnel" de l’AFTM.