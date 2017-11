L'Apple Park Visitor Center reçoit les voyageurs d'affaires

L'Apple Park Visitor Center, situé aux abords du nouveau siège social d'Apple, accueille les amateurs de la marque et les curieux depuis mi-novembre. Si les voyageurs d'affaires ne sont pas véritablement au sein de "l'anneau", ils peuvent tout de même découvrir le bâtiment grâce à une grande maquette et la réalité augmentée.Par ailleurs, les visiteurs peuvent aussi apercevoir l'Apple Park, depuis le toit terrasse du centre ouvert au public. Ils pourront boire un verre au café... et bien sûr acheter des produits de la marque à la pomme.Un Apple Store, installé dans ce bâtiment de deux étages, propose, en effet, les dernières appareils et accessoires de l'entreprise ainsi que des objets exclusifs siglés Apple ou Apple Park.10600 North Tantau AvenueCupertino, CA 95014Lundi à vendredi : 9:00. - 19:00Samedi : 10:00 - 18:00Dimanche : 11:00 - 18:00