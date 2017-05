L'Avani de Lisbonne rouvre ses portes

L’Avani Avenida Liberdade Hotel, anciennement Tivoli Jardim Hotel, a bénéficié d’une rénovation totale, y compris la façade de l’hôtel, les chambres, le lobby et la réception.Les 119 chambres de l'établissement sont réparties en plusieurs catégories. Chaque chambre est décorée dans un style simple et frais. Les tons de violet, noir et blanc donnent une atmosphère de sérénité et les équipements modernes incluent machine Nespresso, TV par satellite, mini bar et wifi. Toutes les chambres de catégories Premier, Deluxe et Family ont accès à un balcon. Les chambres Standard ont, quant à elles, vue sur un beau jardin.Les voyageurs d'affaires pourront se restaurer au restaurant Olivier qui met en avant la gastronomie portugaise. Son Chef Olivier da Costa met l’accent sur les produits locaux de saison comme le Carpaccio de Poulpe, la Salade de Crevettes au Jambon Fumé Croquant, les Pâtes au Boeuf Wagyu et Truffes ainsi que son dessert signature la Bomba Branca, biscuit et meringue légère sur lit de fruits rouges.Pendant les travaux, une salle de fitness a été créée. Elle est équipée d’appareils dernier cri. A la réception, les clients pourront aussi se procurer un plan pour faire du jogging dans la ville, ou pour faire une visite de Lisbonne en marche rapide.Le Centre de Conférences – The Palacete – qui se situe à côté de l’hôtel est composé de trois étages pour une capacité de 260 personnes. Le rez-de-chaussée contient une grande réception, le premier étage et ses 3 espaces permettent de recevoir différents types d’événements. Enfin, le dernier étage est une salle de réunion avec sa propre entrée et son ascenseur.Rua Júlio César Machado 7/9, 1250-135Lisbonne, PortugalTel : +351 213 591 000Email : lisbon@avanihotels.com