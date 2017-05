L’Égypte : la France bénéficiera du e-visa

“le Gouvernement égyptien met constamment à jour la liste des pays éligibles au e-Visa, il est vivement recommandé de vérifier, avant de présenter une demande, que votre pays de citoyenneté est bien présent”.

Les Français pourront finalement profiter de l'E.T.A. (Electronic Travel Autorization) mis en place en Égypte. Le site gouvernemental présentant ce nouveau dispositif dont le lancement est prévu le 1er juin indique que les pays membres de l'UE sont admissibles à la démarche en ligne.Il est toutefois précisé sur le site queL'E.T.A. sera, après règlement en ligne des 25$ par carte bancaire et approbation du gouvernement égyptien, envoyé par courriel au requérant dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés. Ce dernier devra être imprimé et présenté au poste de contrôle des frontières égyptiennes.Le e-Visa sera valable 90 jours à compter de sa date d'acceptation pour effectuer une simple entrée sur le territoire égyptien et la durée de séjour autorisée sera de 30 jours à compter de la date d'arrivée.Lors de la demande en ligne, un questionnaire sera à renseigner. En outre, une photo d'identité réalisée en qualité optimale sur fond clair, devra être transmise en ligne. Dans certains cas, le gouvernement se réserve le droit de réclamer des documents additionnels comme une copie numérisée du passeport, un billet d'avion Aller/Retour ou une preuve de solvabilité financière durant le séjour.Par exemple, les voyageurs d'affaires devront se soumettre à l'insertion d'un ordre de mission de leur entreprise précisant les détails de la société en charge du voyageur, les noms et coordonnées du partenaire professionnel égyptien et de la personne responsable du demandeur durant le séjour, le but exacte de la visite ainsi que les données relatives aux fonds disponibles pendant le voyage.Dans le cadre d'un déplacement d'études ou de travail, le système e-Visa ne pourra pas être utilisé, le voyageur devra donc obtenir un visa traditionnel auprès d'une représentation consulaire avant son départ.Les visiteurs en transit qui désirent quitter l'aéroport ou dont le séjour est supérieur à 24 heures seront obligés de réclamer un visa, en ligne notamment, sur présentation d'une copie du visa de la destination finale.Par ailleurs, les voyageurs provenant de l'Union Européen, du Royaume-Uni et des États-Unis qui arrivent dans les stations de Sharm El Sheikh, Dahab, Nuweiba et de Taba sans quitter ces villes peuvent obtenir, à titre gratuit, une autorisation d'entrée qui sera délivrée à l'arrivée et ne doivent donc pas réclamer de visa électronique.