L’Éthiopie adopte l'e-visa

L’Éthiopie - en collaboration avec Ethiopian Airlines - s'est dotée d'un système de délivrance de visa électronique . Pour le moment, il gère uniquement les visas touristiques. Le document est valable dès sa date de d'approbation pour effectuer une entrée simple. Le coût est de 52 dollars US pour un séjour jusqu'à 30 jours et de 72 dollars US pour les voyages plus long et jusqu'à 90 jours.Pour obtenir ce sésame, le voyageur doit remplir un questionnaire en ligne et fournir une copie du passeport, valable au minimum 6 mois après le séjour, ainsi qu'une photo d'identité. L'e-visa sera envoyé sur l'adresse email du visiteur. Selon les autorités, le délai d'approbation maximal est de 72h.Le dispositif est ouvert aux voyageurs ressortissants de France mais également d'Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande et USA.Pour mémoire, les touristes français peuvent également obtenir un visa à leur arrivée à l'Aéroport Bole d'Addis-Abeba ou, avant leur départ, auprès de l'Ambassade d’Éthiopie en France.