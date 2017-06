L’Europe va financer le wi-fi gratuit dans près de 8000 villes

Se connecter d’un square, d’un hôpital, d’un parc ou tout simplement dans la rue, voilà la volonté de l’Europe qui a voté une proposition du président de la commission émise en juin 2016 par Jean-Claude Juncker : installer le wi-fi dans près de 8000 villes européennes.



Le contrat, signé le 29 mai dernier, prévoit une étude de faisabilité qui devra prendre fin d’ici à janvier 2018 pour les pays dont l’infrastructure technologique reste limitée. Pour les grandes capitales européennes, les premières installations pourraient débuter dès le mois de juin 2017 et se feront en collaboration avec les opérateurs locaux.



Dans son communiqué, la communauté européenne précise qu’une " fois le système mis en place, les autorités publiques locales qui souhaiteront offrir une connexion wifi dans les zones où une offre publique ou privée similaire n'existe pas encore pourront demander un financement grâce à un processus simple et non bureaucratique ".



L’Europe, qui a budgété près de 120 millions d’euros pour le projet, pourrait augmenter sa participation d’ici 2025 pour les zones blanches en Europe. Le projet reposera principalement sur l’utilisation de la 4 et 5 G.