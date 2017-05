L'Hôtel Bachaumont (Paris) rejoint Hôtels & Préférence

L'Hôtel Bachaumont a été entièrement repensé par des designers et architectes afin de sublimer les lieux tout en gardant leur cachet d'antan. L'établissement 4 étoiles est doté de 49 chambres et 4 suites. Toutes différentes et contemporaines, elles proposent des meubles chinées mais également le wifi gratuit, un bureau ou encore un écran plat avec câble et chaînes satellites.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition un restaurant où les plats sont concoctés à la vue de tous. Les fumets des viandes préparées au four à charbon chatouilleront ainsi l'odorat des hôtes.Le Bar de l'hôtel a été imaginé par l’Experimental Group à l'origine du Beef Club & Ballroom et du Fish Club.Enfin, trois salons tout équipés accueillent les événements professionnels.18 rue Bachaumont75002 ParisTel : +33 (0)1 78 94 90 40