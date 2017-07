L'IFTM Top Resa veut mieux accueillir les startup

"Le nombre exponentiel d’exposants, 23 en 2015, 32 en 2016 démontre que cet espace est plébiscité par les acteurs de l’innovation qui souhaitent rencontrer les professionnels de l’industrie du tourisme et des voyages voulant explorer de nouveaux horizons pour enrichir leur expérience client".

Lors du prochain IFTM Top Resa qui se déroulera du 26 au 29 septembre 2017 à Porte de Versailles, le Travel Hub sera installé à proximité de la Creative Room et du Hackathon, en face du nouveau Village Digital et proche du Club Affaires. Ce lieu convivial propose aux startups de bénéficier d’un desk personnalisé pour présenter, pendant 4 jours, leur savoir-faire et d’un nouvel espace de co-working dédié.Le salon du tourisme ajoute dans son communiquéA ce jour, les inscriptions sont supérieures aux années précédentes. La liste des exposants présents sur le Travel Hub compte déjà Oui business, Cirkwi, Beforgo, Le Connoisseur, Ector, Hotelub, Eelway, Groupeer, Nannybag, Carlili, CoChange, Q°Emotion, Smartrenting, Clapnclip, Travelkiosk, Ubudu, Visitdata, Mon beau terroir, Destygo, Trive.