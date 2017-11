L'IFTM Top Resa prépare l'édition 2018

"retour à la «normale» après une édition 2016 qui a souffert de l’atmosphère peu optimiste notamment liée aux attentats qui ont eu lieu en France".

Nous conservons le même prix alors qu’il y a 2 jours d’exposition en plus

L' IFTM Top Resa a accueilli 32 480 professionnels lors de son édition 2017. Cela représente une fréquentation en hausse de 5%. Les étrangers étaient d'ailleurs plus présents, représentant 18% des visiteurs contre 12% l'année précédente. Pour la direction du salon, il s'agit d'unLe salon du tourisme a réuni également 6500 agents de voyage ainsi que 50 start-ups au sein du Travel hub contre respectivement 5000 et 32 en 2016.Par ailleurs, les exposants et les visiteurs de l'IFTM semblent avoir apprécié le cru 2017 avec un taux de satisfaction de 93% (+9%) et 94% (=) respectivement.L'IFTM Top Resa se tiendra du mardi 25 au vendredi 28 septembre 2018 et marquera le 40ème anniversaire du salon professionnel du tourisme. Pour l'occasion, il s'offre une nouvelle charte graphique. Le logo devient multicolore.Par ailleurs, la grande nouveauté de l'édition 2018 sera l'intégration du salon MAP Pro qui se tenait en parallèle et dans le même lieu depuis son rachat par Reed Expositions en 2014.Les exposants prendront place dans une zone baptisée Destination France. Ils seront présents pendant les 4 jours du salon, et non plus seulement 2 jours comme c'était le cas jusqu'à présent. IFTM Top Resa promet une politique tarifaire quasi-inchangée pour les exposants concernés, "".Le salon a prévu de fêter ses 40 ans au cours d'une soirée où tous les partenaires & exposants seront invités le 26 septembre.L'IFTM Top Resa retournera pour l'édition 2018 au sein des espaces 7.2 et 7.3 du pavillon 7 qui a été complètement rénové.