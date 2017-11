L'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées a le sourire

Les croissances sont à deux chiffres pour l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Avec une nouvelle progression de plus de 16% (16,5 eactement, la ligne Hop! Air France enregistre une croissance de 30% depuis le début de l'année. Mais elle n'est pas la seule et manifestement l'Occitanie a pris le réflexe Tarbes-Lourdes pour ses déplacements, voyages d'affaires inclus. La ligne de Ryanair pour Londres Stansted a affiché un nouveau record le mois dernier avec +38 % de passagers sur les 4 à 5 vols hebdomadaires. La même low cost a obtenu des taux de remplissage supérieurs à 85% sur ses lignes vers Cracovie et Rome Ciampino (20 200 passagers chacune), et l'ouverture des réservations pour mars 2018 donnent de bons signes pour l'année prochaine. Par ailleurs les vols d'Albastar vers Rome Fiumicino et de TuiFly pour Bruxelles ont enregistré des progression de près de 30%.