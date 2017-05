L’aéroport d’Annecy Mont-Blanc certifié

La certification IS-BAH intervient dans le cadre d’un développement raisonné du trafic d’aviation d’affaires de l’ordre de 4% par an depuis 2013. Elle accompagne également un investissement de 5 millions d’Euros du département de la Haute-Savoie pour une meilleure sécurité des vols et la prise en compte des contraintes environnementales et des perspectives de développement économique.



C’est le premier aéroport de la région Auvergne-Rhône-Alpes à recevoir cette certification, délivrée par le Conseil International de l’Aviation d’Affaires (IBAC*) et l’Association Nationale du Transport Aérien (NATA*). L’aéroport d’Annecy Mont-Blanc répond ainsi aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité, d’environnement et de qualité de service pour l’assistance en escale (qualifications, formations, gestion des installations). Edeis souhaite engager ses 17 autres aéroports en France et en Espagne dans cette démarche.



* IS-BAH : International Standard for Business Aircraft Handling

* EBACE : European Business Aviation Convention & Exhibition

* IBAC : International Business Aviation Council

* NATA : National Air Transportation Association