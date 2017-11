L'aéroport de Denpasar a rouvert le 29 novembre 2017 grâce à des vents favorables qui ont changé la direction des cendres rejetées par le mont Agung. Pour combien de temps ? Le porte-parole de la plate-forme a précisé : "Nous continuons de surveiller la situation sur le terrain constamment" . Ainsi, une nouvelle fermeture pourrait être ordonnée si les vents redevenaient défavorables.



Ce mercredi à sa reprise, l'aéroport comptabilisait 440 vols annulés et environ 120 000 passagers bloqués.



Pour mémoire, le centre indonésien de volcanologie et des catastrophes géologiques a placé le Mont Agung en alerte de niveau 4 le 27 novembre. Il est interdit de s’approcher à moins de 10 km autour du cratère (8 km dans certaines zones).



Le Quai d'Orsay indique sur son site internet "Les voyageurs subissant un report de leur vol et dont le visa (ou la dispense de 30 jours sans visa) est arrivé à expiration après la fermeture de l’aéroport de Denpasar ne seront pas sanctionnés pour dépassement de séjour et sont invités à se signaler en se présentant au bureau de l’immigration de l’aéroport, situé au 2e étage du terminal des vols internationaux. Un visa de 14 jours sera délivré sur présentation de justificatifs".