L'aéroport de Los Angeles propose un terminal pour les "stars et les fortunés"

Ce nouveau service ne s’arrête pas à une entrée réservée. Outre le salon qui dispose d’une salle de bain privative, d’un centre de relaxation et d’une offre haut de gamme de restauration, les VIP sont directement conduits à l’avion en BMW Sedan.



L’ensemble des contrôles d’embarquement et de police est effectué au sein de ce terminal spécial qui n’est pas seulement réservé aux stars mais qui accueille aussi celles et ceux qui peuvent débourser 7500 $ par an d’abonnement et entre 2500 et 3000 $ par vols. Déjà 1200 personnes se seraient inscrites pour bénéficier de ces services exclusifs. Selon les premières informations, près de 30 % des inscrits seraient des chefs d’entreprises.



Cette suite privée, conçue par Gavin de Becker & Associés, pourrait donner des idées à d’autres aéroports. New York se dit intéressé par la formule et réfléchit à sa mise en œuvre au sein de JFK. Mais rien de concret avant la fin 2018.