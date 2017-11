L'aéroport de Marseille va s'agrandir

Le cœur d’aéroport de Marseille Provence, imaginé par le cabinet Foster + Partners, vise à augmenter les capacités et à unifier les différents édifices de la plate-forme.



D’une surface de 20 000 m², cet agrandissement optimisera les opérations. Reliant les halls A et B du terminal 1, il permettra de centraliser de nombreuses fonctions opérationnelles telles que les contrôles de sûreté avec des équipements de nouvelle génération. Par ailleurs, davantage de commerces et de restaurants seront proposés grâce à la création d’un nouvel espace en zone côté piste. Le cœur d’aéroport dont les travaux débuteront en 2020, sera livré fin 2022 et inauguré début 2023.



Une 2ème étape est prévue à l’horizon 2027 : la création d’une jetée d’embarquement internationale, d’une surface de 13 500 m². Elle sera construite dans le prolongement du Cœur et permettra de créer des postes avions supplémentaires, portant la capacité globale du terminal 1 de 8 à 12 millions de passagers.



A noter qu'à l'occasion de la conférence de presse de présentation, le gestionnaire de la plate-forme a annoncé des ambitions fermes pour faire venir à Marseille les compagnies du Golfe. " L’aéroport de Dubaï est aujourd’hui le passage obligé pour accueillir les entreprises et les touristes d’Asie en Provence, y compris les croisiéristes en forte demande vers la Méditerranée ", a t-il été dit. Qatar Airways et Emirates sont très attendues sur la Canebière.