L'aéroport de Nice et Misterfly volent ensemble

Les voyageurs d'affaires indépendants qui n'ont pas d'agence de voyage ou de TMC, peuvent organiser leur déplacement avec l'aéroport de Nice. La plate-forme a noué un partenariat avec MisterFly.Ainsi depuis le 15 novembre, le spécialiste de la réservation en ligne fournit en marque blanche les services de réservation en ligne sur le site internet www.nice.aeroport.fr pour la location de voitures et les vols. Il met en avant quotidiennement des promotions sur chaque destination en direct au départ de Nice. Par ailleurs, l’ensemble des compagnies aériennes et des loueurs de voitures de la plate-forme sont présentés et affichés en priorité.Autre nouveauté : la réservation d'hôtels. Elle est désormais disponible avec un portefeuille de près de 500 000 établissements dans 180 pays. Misterfly propose aussi l’assurance annulation sans motif, sans justif, le paiement en 4 fois ou encore la possibilité de payer en chèques vacances.