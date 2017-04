L'aéroport de Rennes se renforce sur le Royaume-Uni

Les vols saisonniers vers l’Angleterre au départ de l’aéroport de Rennes redémarrent. Flybe dessert toute l’année Londres Southend et vient de lancer les liaisons vers Southampton et Birmingham. Les deux destinations seront reliées en vols directs jusqu'à fin octobre. Les lignes vers Manchester et Exeter démarreront fin mai. La fréquence Rennes - Londres City sera opérée à partir du 2 juillet.



Cette année, la compagnie britannique renforce son offre au départ de Rennes. Elle propose plus de 113 000 sièges, soit une augmentation de ses vols de près de 12%. Elle desservira six destinations en Angleterre : Londres Southend, Southampton, Birmingham, Manchester, Exeter et Londres City :



- Londres Southend : 1 à 2 vols par jour, toute l’année

- Southampton : de 3 à 6 vols par semaine, jusqu’au 28 octobre

- Birmingham : 3 à 4 vols par semaine, jusqu’au 28 octobre

- Manchester : 1 vol par semaine, du 27 mai au 2 septembre

- Exeter : 1 vol par semaine, du 28 mai au 27 août

- Londres City : 6 vols par semaine, du 2 juillet au 31 août