L'avion fait demi-tour car il n'a pas d'info sur son aéroport d'arrivée

Le vol Cathay Dragon KA8348 reliant Hong-Kong à Komatsu du 1er juin 2017 a dû revenir à son point de départ. Après près de deux heures de vol, le pilote a, en effet, réalisé qu'il n'avait pas les documents nécessaires pour atterrir sur la piste japonaise de Komatsu.



L'avion s'est reposé à Hong Kong et a remis le cap sur le Japon une fois les données d'approches récupérées. Il est ainsi arrivé à destination à 18h38, soit avec plus de 4 heures de retard.



La compagnie a présenté ses excuses aux passagers lésés par cet oubli et a averti le département de l'aviation civile de Hong Kong de cet incident.