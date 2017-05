L'enseigne Citadines s’implante sur la 5ème avenue à New- York

Situé à New York, à 300 mètres du complexe Rockefeller Center, l’hôtel est au 15 West 45th Street qui longe la prestigieuse avenue commerçante de la 5ème Avenue et près de Times Square. Également proche de la gare Grand Central, facilement accessible en métro et en bus, il bénéficie d’un excellent emplacement pour les clients en court et long séjour.Pratique pour les voyageurs d'affaires, l'établissement est accessible à pied d’un complexe de plus de 9 millions de m2 de bureaux, comprenant des sociétés comme IBM, Microsoft, Morgan Stanley, Bank of America…Cette acquisition marque pour le groupe l’arrivée de la marque Citadines aux États-Unis et complète la récente implantation d’Ascott en Amérique du Sud par le biais de deux résidences franchisées Citadines à São Paulo au Brésil. Le fond d’investissement immobilier d’Ascott, Ascott Residence Trust, avait déjà fait l’acquisition de deux hôtels à New York : en 2016, le Sheraton Tribeca New York (369 unités) et en 2015 l’Element New York Time Square West (411 unités). Citadines Fifth Avenue New York va permettre ainsi à Ascott d’accroître son parc d’établissements sur le territoire américain avec plus de 1 100 appartements.