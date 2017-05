L'enseigne Kimpton débarque en Europe

The Kimpton De Witt est situé à proximité de la gare centrale d'Amsterdam. L'établissement abrite 274 chambres dont 15 sont situées dans une partie datée de la Renaissance. Elles offrent toutes le wifi gratuit, un minibar, une machine Nespresso et une télé. Des matelas de yoga sont également à la disposition des voyageurs d'affaires. Par ailleurs, certaines chambres disposent de balcons, terrasses ou même d'une cheminée.Les clients ont aussi accès à 3 restaurants et bars, un centre fitness ou encore un service de conciergerie. Les entreprises peuvent organiser des événements dans l'hôtel grâce à 602m² d'espaces MICE répartis sur 8 salles multi-fonctions.Nieuwezijds Voorburgwal 51012 RC Amsterdam, Pays-BasRéservation : +31(0)20 6200500