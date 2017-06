L'expérience client au cœur d'un livre blanc

"Travel & Hospitality Report: Connecting the Customer Experience"

Répondre aux attentes des voyageurs d'affaires est l'un des principaux défis du secteur des voyages et de l'hôtellerie. L'expérience client prend ainsi de plus en plus d'importance dans les réflexion et les stratégies.Le rapport de 2017 de l'IQPC (International Quality & Productivity Center) intitulés'est penché sur l'expérience des entreprises les plus dynamiques dans ce domaine en Europe. Il a ainsi recueilli les paroles des responsables de Carlson Rezidor, KLM, Disney, Dorchester, Juneirah, Heathrow, Hertz, Thomas Cook, Virgin Holidays ou encore Yotel. Ils font part de leurs stratégies pour se démarquer en matière d'expérience client et répondent à plusieurs questions :- Comment aborder le parcours numérique du client- Comment communiquer et traduire la culture de votre entreprise dans chaque interaction- Comment créer une expérience de marque exceptionnelleTéléchargez le rapport complet est disponible via ce lien Le rapporta été produit en prévision du Customer Experience Exchange for Travel and Hospitality qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2017 à Londres et où les thèmes clés du rapport seront abordés plus en détail.