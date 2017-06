L'hôtel Pastel, nouvelle adresse à Paris

Pas plus de 36 chambres à proximité de l'Etoile, la décoration de l’Hôtel Pastel, signée Laurent Maugoust, a été imaginée comme un cocon douillet qui associe tissus d’éditeur, tapis sur mesure et mobilier inspiré des années 50 aux accents contemporains. La réception a été conçue comme un lieu où lire ou recevoir tranquille.



Le boutique-hôtel 3 étoiles dispose de 36 chambres classées en 4 catégories : Chambre Single Découverte, Chambre Double Découverte, Chambre Double Originale, Junior Suite La Confidente.



Les chambres du 4ème et dernier étage – la Discrète, l’Intimiste, Enjoy, Eden et la Chamade – disposent d’un puits de lumière au dessus du lit, pour dormir… la tête dans les étoiles ! Les salles de bain en marbre et granit disposent toutes d’une douche à l’italienne ou d’une baignoire, avec produits d’accueil éco-Labélisés.



Le wifi gratuit est disponible dans tout l'hôtel.