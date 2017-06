L’hôtel de Crillon va rouvrir le 5 juillet

Le palace parisien situé place de la Concorde propose 81 chambres, 33 suites et 10 suites "signature". Il faut une politique voyages adaptée pour y séjournr : la nuitée est à partir de 1200€. Les voyageurs d'affaires trouveront aussi à cette adresse une brasserie et un restaurant gastronomique bien situés pour des rendez-vous professionnels.En outre, le bâtiment construit en 1758 à la demande de Louis XV dispose désormais d'une piscine et d'un spa. Ils ont été installés dans un deuxième sous-sol, un espace créé à l'occasion de cet important chantier de rénovation de près de 150 M€.Le Crillon accueille également les événements d'entreprise grâce à trois salons historiques, une terrasse, une salle de réunion et une cave privée. Les manifestations peuvent ainsi atteindre jusqu'à 220 participants.10, Place de la Concorde75008 Paris, FranceTel : +33 1 44 71 15 00