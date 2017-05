L'hôtellerie chinoise se porte bien

Le nombre de réservations domestiques de nuitées en Chine a grimpé de 106% par rapport à l'an passé. Les données de Tourico indiquent également que les Chinois restent parmi les plus grands voyageurs au monde, les réservations de Chinois vers l'étranger ayant augmenté de 70% sur les 17 premières semaines de 2017 (fin avril).



La République de Corée (+68% de réservations sur un an), les États-Unis (+10% sur un an) et le Royaume-Uni (+40% sur un an) continuent d'être parmi les marchés les plus importants vers la Chine, tandis que les pays émergents comme l'Inde (+160% sur un an), les Émirats arabes unis (+212% sur un an), et le Brésil (+90% sur un an) permettent de diversifier la demande.



" L'instabilité politique dans la région, avec par exemple la crise nucléaire de la péninsule de Corée, a rendu le marché domestique chinois plus imprévisible cette année – car la Corée était son pays source numéro un l'an passé – mais à ce jour, l'industrie chinoise du voyage se porte toujours très bien", a expliqué Hillary Wang, la Directrice régionale du Développement produit en Asie du Nord pour Tourico Holidays.