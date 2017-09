L'île-de-France mise sur le covoiturage pour les trajets du quotidien

Tous ensemble pour le covoiturage

Pour encourager les automobilistes à franchir le pas du covoiturage, Ile-de-France Mobilités va offrir des avantages aux covoitureurs pendant les 3 prochains mois. Baptisée "", cette opération va être lancée par le biais d'un partenariat conclu avec 17 entreprises du secteur : Blablalines, Citygoo, Clem’, Covoit’ici/Ecov, HopWays, IDVroom, Kankaroo, Karos, MicroStop, OuiHop, Proxiigen, Rezo Pouce, Roulez malin/Covivo, Trajet à la carte, WayzUp, Wever, Zify.L'ex-STIF leur accorde respectivement jusqu’à 50 000€ d’aide financière pour le développement de nouvelles offres promotionnelles visant à convertir d’avantages de Franciliens à ce mode de transport, en tant qu’usagers et conducteurs. Vianavigo , le service de recherche d’itinéraires qui regroupe l’ensemble des modes de transport en commun de la région Île-de-France (train-RER, métro, tram, et bus), intègre désormais le covoiturage à sa liste de modes de transports franciliens.Ainsi la plate-forme réunit et compare les offres de covoiturage urbain en partenariat avec les 8 principaux acteurs (Blablalines, Citygoo, Clem’, Roulez malin/Covivo, IDVroom, Karos, OuiHop et WazUp). Les autres acteurs pourront librement donner leur offre sur Vianavigo dès qu’ils seront prêts. En sélectionnant l’onglet covoiturage, la liste des trajets disponibles correspondant à la recherche s’affiche en précisant le lieu de prise en charge, les horaires de départ et le temps de parcours, et enfin, le prix demandé. Une fois la solution choisie, Vianavigo redirige l’utilisateur vers le site du partenaire concerné qui finalise sa réservation et sa mise en relation avec le conducteur.Par ailleurs, 5 000 nouvelles places de stationnement de Parcs Relais sont en travaux depuis 2016 à proximité des gares. D’ici 2021, 10 000 nouvelles places de parking labellisées seront créées au total. Dans ces nouveaux parkings, Île-de-France Mobilités y réservent des places dédiées au covoiturage. Des systèmes comme par exemple la double validation simultanée de la carte Navigo permettront d’appliquer un tarif réduit aux covoitureurs. Ce type d'offres est déjà proposer aux gares de Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77), Lieusaint-Moissy (77) ou encore Souppes-Château-Landon (77). BlaBlaLines : 2€ attribués aux conducteurs et aux passagers pour chaque covoiturage effectué sur la période de l’opération. Le versement total sera effectué par PayPal à la fin de la période de l’opération. Citygoo : Versement de 2€ par trajet effectué à tous les conducteurs pendant les 3 mois de l’opération jusqu’à 30€ de "bonus conducteur" pour 15 trajets. Covivo : Versement de 2€ à toute personne ayant covoituré en Ile-de-France pendant les 3 mois de l’opération. Roulez Malin : Versement de 2€ à toute personne ayant covoituré en Ile-de-France pendant les 3 mois de l’opération. 4 chèques cadeau de 100€ (utilisable dans plus de 800 enseignes) offerts suite à un tirage au sort après l’opération. Clem' : Versement de 2€ au conducteur de chaque trajet confirmé de covoiturage. Le trajet pourra être effectué avec un véhicule en autopartage ou un véhicule particulier. HopWays : Réduction de 2€ par parents qui partage un chauffeur pour son enfant. Pour rappel, Hopways est une plateforme de mise en relation des parents afin qu’ils puissent mutualiser leurs trajets d’accompagnement de leurs enfants que ce soit à l’école, aux activités extra-scolaires, aux compétitions... IDVroom : Réduction de 2€ du montant passager.Si montant à payer par le passager est inférieur à 2 euros, le trajet sera considéré comme gratuit. Karos : Reversement de 2€ sous forme d'abondement afin d'offrir, ou diminuer, le coût des covoiturages pour les passagers. Pour les trajets inférieurs à 2€, le reliquat sera utilisé pour permettre des abondements supérieurs à 2€ sur d'autres trajets plus longs (de plus de 20km). MicroStop : Versement de 2€ en carte essence aux conducteurs par tranche de 20€. OuiHop : Cumulation de 2€ par trajet pour le conducteur dans un porte-monnaie électronique. A la fin de l'opération le solde lui est donné sous forme de bons d'essence ou de recharges pour borne électrique.- Avec un pass Navigo : 2 trajets gratuits / jour seront cumulables dans la limite de 40km. Puis 0,10€/km seront reversés au-delà.- Sans pass Navigo : 2 trajets gratuits / jour seront cumulables dans la limite de 20km. Puis 0,10€/km seront reversés au-delà.Versement de 0,10€/km par passager transporté, soit 120 € / mois pour un conducteur qui covoiture tous les jours avec un passager sur 30 km.WayzUp est une application dédiée aux trajets domicile-travail (et donc limitée à 2 trajets / jour). Zify : Réduction de 2€ ou gratuité en fonction du prix de la course au bénéfice des passagers et conducteurs.