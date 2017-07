L’union Européenne = 512 millions de clients

Au cours de l’année 2016, autant de naissances que de décès ont été enregistrés dans l’UE (5,1 millions), ce qui signifie que la variation naturelle de la population de l 'UE a été neutre. La variation démographique (positive, avec 1,5 million d’habitants supplémentaires) est donc due à l’apport du solde migratoire.



Avec 82,8 millions de résidents (soit 16,2% de la population totale de l'UE au 1er janvier 2017), l’Allemagne est l'État membre de l'UE le plus peuplé, devant la France (67 millions, soit 13,1% ), le Royaume-Uni (65, 8 millions, soit 12,9%), l'Italie (60,6 millions, soit 11,8% ), l' Espagne (46,5 millions, soit 9,1%) et la Pologne (38 millions, soit 7,4%) . S’agissant des autres États membres, neuf d’entre eux ont une part dans la population totale de l’UE comprise entre 4% et 1,5%, et treize autres une part inférieure à 1,5%.



En 2016, la population a augmenté dans dix-huit États membres de l'UE et a diminué dans dix autres. La plus forte croissance démographique a été observée au Luxembourg (+19,8 pour 1 000 résidents), devant la Suède (+14,5‰), Malte (+13,8 ‰), l' Irlande (+10,6 ‰ ), l'Autriche (+9,5 ‰ ), l'Allemagne et Chypre (+7,6 ‰ chacun ), le Danemark (+7,2‰), le Royaume-Uni (+6,5‰) et les Pays-Bas (+6,0‰).

À l'opposée, la plus forte baisse a été enregistrée en Lituanie (-14,2 ‰), suivie par la Lettonie (-9,6 ‰ ), la Croatie (-8,7‰), la Bulgarie (-7,3 ‰) et la Roumanie (-6,2‰).

Au total, la population de l’UE s'est accrue de 1,5 million de personnes (+3,0‰) au cours de l'année 2016.