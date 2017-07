LÉVÉNEMENT a réélu son président

Outre la réélection de son président Bertrand Biard, LÉVÉNEMENT a renouvelé partiellement son conseil d'administration dont voici la composition :



MEMBRES DU BUREAU

- Bertrand BIARD (Manifestory) : Président

- Edouard AUGER (Havas Events) : Vice-Président Collège Public Pro

- Muriel BLAYAC - Nouvelle élue (Lever de Rideau) : Vice-Présidente Collège Public Interne

- Arnaud PEYROLES (Idéactif) : Vice-Président Collège Grand Public

- Cyril De FROISSARD (Auditoire) : Secrétaire général

- Thibault DAUVILLIER (Chaïkana) : Trésorier



ADMINISTRATEURS

- Stéphane ABITBOL (S’Cape Événements)

- Philippe BLOND (CWT Meetings & Events-Ormès)

- Jacques-Olivier BRONER (Hopscotch Rouge)

- Arnaud CHOURAKI (MCI France)

- Béatrice de CAMBOLAS (Denise en Australie)

- Thomas DELOUBRIERE (Double 2)

- Mikaël LAVOLLÉ (Monsieur Loyal)

- Béatrix MOURER (Magic Garden)

- Catherine PRIEUR (Responsable du Club des Partenaires de LÉVÉNEMENT)



L'organisation indique : "Cette seconde Assemblée a été l’occasion, une fois encore, de réaffirmer la place qu’entend marquer l’Association dans le secteur de la communication en poursuivant sa mobilisation et son action en faveur de la reconnaissance et la valorisation du métier".



De plus, elle souhaite placer le sujet du ROI comme l’un des thèmes phares à étudier avec la mise en place d’un référentiel du média événementiel. L’objectif étant de développer la culture de la mesure portée par tous.