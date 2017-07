La 1ère alliance d'aéroports avec ADP, Schiphol et Incheon

ADP et ses confrères gestionnaires d'Amsterdam Schiphol et de Séoul Incheon ont créé la première alliance d'aéroports, le 11 juillet 2017. Elle a été baptisée Leading Airport Alliance. Les 3 holding qui collaboraient déjà régulièrement ensemble, comptent ainsi développer de nouvelles initiatives pour accélérer la mise en place des Smart Airports . Elles partagent leurs expériences et leurs informations sur les nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité, la sûreté ou encore les opérations aéroportuaires.



L'alliance aura entre autres comme objectif de chercher à standardiser et développer les technologies liées à l'activité aéroportuaire comme la robotique, l'internet des objets et le big data.