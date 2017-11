La 4G dans le métro de Lyon pour fin 2019

Les voyageurs d'affaires n'auront pas la 4G que sur le quai des stations du métro de Lyon, ils pourront en bénéficier aussi dans les tunnels. En effet, le Sytral, le gestionnaire des transports en commun de la ville, a inscrit dans son Plan de mandat 2015-2020 le déploiement de connexions internet dans le réseau souterrain.



Il explique dans un communiqué "à l’issue d’une phase de pré-études menée entre 2015 et 2016, le Sytral a décidé d’étendre le périmètre du projet, initialement prévu pour équiper les stations de métro uniquement. Ainsi, le Sytral offrira prochainement aux voyageurs des transports en commun lyonnais, un accès en continu à la 3G/4G dans l’ensemble du réseau souterrain : les stations, les rames et les tunnels des 4 lignes de métro et du funiculaire".



Pour ce faire, le gestionnaire a signé, en septembre dernier, une Convention d’Occupation du Domaine Public avec Orange. L'opérateur débutera l’installation des équipements dans un environnement contraint et en cohabitation avec les travaux de modernisation du réseau engagés dans le cadre du projet Avenir Métro en 2018.



Selon le programme de mise en place prévu, l’exploitation du service sera effective fin 2019.