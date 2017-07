La 4G partout en France en 2020

Le gouvernement souhaite " impérativement " que le très haut débit mobile soit disponible partout en France d'ici à 2020. Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, reprend l'étendard de la lutte contre la fracture numérique et a expliqué, ce mardi sur Radio Classique, avoir réuni les opérateurs vendredi dernier, " en leur disant que l'Etat voulait impérativement que la 4G soit disponible pour tous nos concitoyens d'ici fin 2020 ". Aux opérateurs télécoms de se mobiliser, l'objectif étant qu'ils émettent des propositions " d'ici quelques semaines ".



Le ministre a promis de suivre de près le dossier : " Nous nous reverrons en septembre pour caler ensemble, il ne s'agit pas de clouer au pilori les opérateurs ". D'autres ministres sont sur le sujet et participaient au rendez-vous : les secrétaires d'État Julien Denormandie (Cohésion des territoires), Benjamin Griveaux (Economie) et Mounir Mahjoubi (Numérique).



Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Edouard Philippe a promis de garantir l'accès au très haut débit (fibre optique, amélioration de l'ADSL, etc.) partout en France d'ici 2022.