La Belgique est le pays où voler en avion coûte le plus cher

Les voyageurs d'affaires trouveront le meilleur rapport kilomètre/prix en avion en Malaisie. Le tarif moyen de l'aérien dans le pays asiatique est de 3,84€ pour 100km. Viennent ensuite la Bulgarie (4,28€) et l'Inde (4,56€). La France est 34ème avec un coût de billet moyenne de 10,74€ pour 100km. La France a ainsi chuté de 6 places par rapport à l'année dernière (28ème en 2016).Par ailleurs, il n'est pas évident pour son budget déplacement de voyager au départ de la Belgique. Nos voisins sont à la dernière place du classement avec un coût moyen de 50,21€ pour 100km. Les Pays-Bas et le Qatar sont également onéreux avec respectivement des tarifs de 50,10€ et 49,58€ pour 100km.Si on détaille les segments, la Roumanie dispose des tarifs low-cost domestiques les moins chers avec 2,79€ pour 100km tandis que le Qatar est le pays où les coûts sont les plus élevés (80,42€).Pour les services domestiques traditionnels, le Brésil monte sur la 1ère marche du podium des pays les plus abordables (3,66€). Une autre nation sud-américaine occupe la dernière position, le Chili (139,71€). Sur ce marché, la France est pour sa part 10ème avec 6,05€/100km.La Suède et la Norvège - où Norwegian est très présente - sont les deux pays les moins chers sur le segment low-cost long-courrier. Les passagers dépensent respectivement 1,20€ et 1,31€ pour parcourir 100km. Les deux pays ont également des prix très intéressanta sur le segment full service. Ici, la Norvège est 2ème (2,44€) et la Suède (2,96€). Elles sont devancées par la Lituanie (2,30€ pour 100km).Les Émirats Arabes Unis proposent les billets internationaux low-cost ainsi que traditionnels les plus chers au kilomètre parcouru : 35,67€/100km et 45,16€/100km.Le classement complet est disponible sur ce lien.