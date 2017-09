La CLCV veut une meilleure indemnisation des retards de la SNCF

Le trafic de la gare Montparnasse a été paralysé par une pannes les 30 et 31 juillet derniers, entraînant des retards et annulations pour des dizaines de milliers de passagers. L'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, la CLCV, n'est pas satisfaite des mesures commerciales prises par la SNCF. Elle demande de meilleures indemnisations dans de tels cas et un changement des process.