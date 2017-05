La Chine et la Russie veulent concurrencer Boeing et Airbus

Certains diront qu’il s’agit du mariage de la carpe et du lapin même si, dans l’aéronautique, tout est possible. La Chine et la Russie viennent d’annoncer leur intention de proposer d’ici 2024 un avion long-courrier directement concurrent de ceux produits par les avionneurs américains et européens.