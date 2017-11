La Chine, le nouvel Eldorado du voyage d'affaires

Selon une étude de la GBTA, la Chine a dépassé les États-Unis pour prendre la tête du marché mondial du voyage d'affaires. Et pour les années à venir, l'optimisme est de règle avec plus 8 % de croissance attendue par an, selon les calculs des experts. Un chiffre résume à lui seule la bonne santé du marché chinois pour les fournisseurs : AirPlus international vient d'indiquer que son chiffre d'affaires en Chine avait dépassé le milliard d'euros ce qui en faisait son troisième marché au monde après l'Allemagne et la France. Il pourrait prendre la première place d'ici 5 ans.



Selon l'étude de la GBTA, le marché chinois devrait peser près de 345 milliards de dollars pour un volume annuel de voyageurs supérieur à 10 millions de salariés dont plus de 35% à l'international. Si le marché du transport aérien reste celui qui progresse le plus lentement en raison de la baisse régulière du prix des billets, l'hôtellerie connaît une forte demande en Chine en particulier sur Beijing et Shanghai où le prix moyen des hôtels augmente de 3,3 % par an.



Enfin, toujours selon la GBTA, l'ouverture du marché aux moyens de paiements virtuels (carte logée, wallets, NFC…) devrait permettre une dématérialisation accrue des déplacements. La chine serait en 4ème position sur ces marchés d'ici à 2020.