La France en avion, un guide futé pour voir la terre différemment

Idéalement, ce guide s’adresse aux pilotes, aux amis de pilotes et à tous ceux qui planchent pour obtenir leur brevet de pilotage. Certes, on est loin du tourisme classique qui conduit, en voiture, d’un point à un autre. Ici, le moyen de transport c’est l’avion de tourisme, le "coucou" comme disent les néophytes. Très éloigné des géants des airs.



C’est justement ce qui fait la force de l’ouvrage. La découverte n’est pas forcément architecturale. Les auteurs se sont attachés à voir la France différemment. Premier exemple, décollage pour le lac de Pareloup, l’aéroport préconisé est celui de Rodez. Cette cinquième plus grande réserve d’eau en France, à 805 mètres d’altitude, s’aborde d’abord par le ciel, puisque c'est l'objet du livre. Mais pour les amateurs, le guide dévoile aussi ses bons plans pour louer une voiture ou trouver un taxi pour s’y rendre. Avec en prime, l’adresse de l’office du tourisme pour réserver un hôtel. La découverte aérienne et terrestre est ainsi complète.



Mais il n’y a pas que des sites isolés qui sont présentés dans le guide. Les belles plages sont également listées et quoi de mieux qu’un survol des caps Gris nez et Blanc nez pour découvrir cette côte d’Opale. Là aussi tout est expliqué et détaillé. On se posera à l’Aérodrome de Dunkerque avant de partir à l’assaut des vagues. Seules choses que le guide ne précise pas, ce sont les autorisations de survol ou les zones interdites… Mais pour ces infos, pas besoin de ce livre, tous les pilotes amateurs savent lire une carte.



Broché - version numérique offerte gratuitement

La France en avion - édition du 12 juillet 2017

Collection guide du Petit Futé

14,95 €