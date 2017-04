La NSA formera les entreprises américaines à la protection des datas

Selon la présidence des États-Unis, " On apprend à protéger des informations sensibles comme on apprend à conduire, à parler ou à marcher ". Sans le désigner directement, l'ennemi, pour le nouveau président des États-Unis, c'est la Chine dont la capacité à reproduire ou à copier des innovations conçues à l'étranger est souvent citée dans les discours du nouveau dirigeant.



Pour Donald Trump, qui l'a souvent évoqué dans la campagne présidentielle, " Il est urgent aujourd'hui de donner aux entreprises les moyens de comprendre d'où peuvent venir les attaques informatiques, comment se protéger et comment organiser son activité autour de la confidentialité de la data ". Le programme, qui serait financé par la NSA en s'appuyant sur une hausse légère des taxes d'importation de produits en provenance d'Asie pourrait démarrer dès septembre prochain et sans doute de façon plus généralisée en 2018.



On ne sait pas encore si la NSA acceptera aisément de se plier à ces rendez-vous dans les entreprises. Mais ces formations ne sont pas totalement nouvelles. Pour les sociétés qui travaillent directement pour la défense du pays, des programmes de formation sont déjà en place pour éviter la fuite des connaissances et surtout le vol de documents ou de projets.