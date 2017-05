La Navette va à la rencontre des start-ups et PME du Languedoc-Roussillon

Pour son roadshow, Hop! Air France s’appuie notamment sur le Réseau de pépinières d’entreprises de Montpellier Méditerranée Métropole pour réaliser cette opération commerciale.En préambule de cette tournée, un Happening sera ainsi organisé le mardi 9 mai de 18H à 19H afin de présenter le dispositif de l’événement et l’offre Hop! Air France aux professionnels et partenaires présents sur la Place de la Comédie, à la terrasse du Café Riche.L’équipe commerciale de la compagnie prendra place à bord d’une caravane Airstream aux couleurs de la Navette et sillonnera la région de Montpellier à Nîmes, en passant par Béziers, Lunel ou encore Frontignan. La Navette viendra à la rencontre des professionnels autour d’un petit-déjeuner ou d’un café gourmand signés par le chef étoilé Yannick Delpech et la Brulerie des Filatiers.À l’occasion de cette tournée régionale, la compagnie propose une offre promotionnelle pour toute nouvelle adhésion au programme de fidélisation BlueBiz avec 50 Blue Crédit offerts ainsi qu’un accès pour 2 personnes au Salon by Promeo de l’aéroport de Montpellier.