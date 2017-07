La RATP a choisi sa nouvelle patronne

Conformément à la procédure applicable, le Conseil d’administration de la RATP a proposé au Gouvernement la nomination de Catherine Guillouard, administratrice de la RATP, comme Présidente- Directrice générale du groupe.



Ce choix a été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement. Par ailleurs, le Président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat sont saisis de ce projet, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par l’article 13 de la Constitution.



Catherine Guillouard de l'aérien au transport en commun

Catherine Guillouard a débuté sa carrière à la Direction générale du Trésor du Ministère de l’Économie avant d’intégrer l’entreprise de transport Air France pour une durée de 10 ans. Elle y a notamment occupé les responsabilités de Directrice déléguée aux opérations aériennes, de Déléguée générale ressources humaines et de Directrice des affaires financières.



En 2007, elle devient Directrice financière d’Eutelsat Communications, et à ce titre membre du Comité exécutif. En 2013, elle rejoint Rexel, en tant que Directrice financière, puis Directrice générale déléguée en 2014.



Catherine Guillouard siège aux Conseils d’administration d’Engie et d’Airbus. Elle a précédemment été membre du Conseil d’administration d’Aéroports de Paris (Groupe ADP). Née en 1965, elle est diplômée de l’ENA et de Sciences Po Paris. Elle est également titulaire d’un DESS de droit communautaire.