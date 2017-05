La SNCF améliore ses services pour les Corporate sur Paris-Lille

Des services de coworking en gare du Nord

Ces travaux de rénovation permettent à la gare du Nord de prendre des airs de second bureau pour les voyageurs d'affaires. Outre la gestion du salon SNCF Grand Voyageur à Paris Nord, Regus Express a installé à l'étage supérieur un nouveau centre proposant des bureaux ou espaces de coworking selon les besoins des clients à l'heure, la journée ou même permanent. Deux salles de réunions d'une capacité de 16 et 12 participants sont également disponibles. Les visiteurs du salon de la SNCF peuvent obtenir un bureau ou un espace en s'adresse à l'accueil ou via l'application du fournisseur d'espace de travail. Christophe Burckart, directeur général Regus précise "les clients ayant le statut Grand Voyageur Le Club et Grand Voyageur Plus bénéficient d'une remise de 15% sur les services et produits Regus" . Autre avantage de ce centre Regus, son emplacement le conduit à être ouvert toute la semaine même le samedi et le dimanche, un service pas forcement disponible dans les autres centres parisiens de la marque.



Regus ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction de disposer de ces 1500m² au cœur de Paris Nord "Nous souhaitons nous installer dans les gares, ou si ce n'est pas possible à proximité afin de répondre au mieux aux travailleurs nomades" , explique Christophe Burckart. Jérôme Leborgne reconnaît de son côté "Nous avons les mêmes clients. Il y a une synergie entre nos deux entreprises" .



Les salons Grand Voyageur ont rencontré un vif succès en 2016. La SNCF a reçu plus de 1,3 millions de clients dans l’ensemble de ses 11 salons ouverts. Par ailleurs, le nombre de visiteurs a progressé de 28% au premier trimestre 2017 par rapport à l'année dernière. Plus de la moitié de ces voyageurs passent par les salons parisiens, soit 1000 visiteurs en moyenne par jour.