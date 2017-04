La SNCF loue ses voitures d'entreprise

OuiCar - service de location de voitures entre particuliers dont la SNCF détient des parts depuis juin 2015 - a équipé plusieurs dizaines de véhicules de service SNCF dans les gares avec la technologie OuiCar Connect depuis septembre 2016.Cette solution donne la possibilité aux voyageurs qui arrivent en train, de louer une voiture de la flotte de la compagnie ferroviaire en quelques clics et sans échange de clés. Le locataire a juste besoin de son smartphone et de l'application OuiCar pour réserver, faire l'état des lieux, ouvrir et fermer la voiture SNCF à sa gare d'arrivée.Les clients ont accès à des véhicules de moins de 3 ans (type citadine) dans les gares d'Agen, Bordeaux, Bayonne, Lyon-Part-Dieu, Rennes, Brest, St Brieuc, Redon, Vannes et bientôt à Tours et Nantes.Toutefois, ce dispositif, testé en Bretagne pendant plusieurs mois, s'adresse plutôt aux marchés loisir ou bleisure. En effet, les véhicules étant utilisés par des agents SNCF principalement en semaine, ils sont surtout disponibles à la location le week-end. Les deux partenaires indiquent que les tarifs varient entre 15 et 26 euros/jour, soit des prix 30 à 40% inférieurs à ceux pratiqués par les loueurs traditionnels.