La bière au goût de bière de Cathay débarque sur le vol Hong Kong - Paris

"Le fruit Longane ou Œil de Dragon donne une caractéristique unique à la boisson. Connu pour ses propriétés aromatiques, il donne rondeur et richesse à la texture en apportant un caractère distinctif à la bière. Cette saveur est encore renforcée par l’incorporation de miel issu des Nouveaux Territoires dans le processus de brassage, donnant ainsi des notes florales agréables. Aussi, l'utilisation de Fuggle, un houblon de grande qualité utilisé dans les bières artisanales traditionnelles britanniques, procure une saveur agréablement terreuse et corsée"

Ayant été très bien accueillie par les clients de Cathay Pacific lors de son lancement sur le Royaume-Uni en mars dernier , la Betsy Beer sera proposée aux passagers de la Première Classe et de la Business de la compagnie sur les liaisons entre Hong Kong et l'Europe, dont Paris, (à l'exception du Royaume-Uni) en mai et juin prochains.Par la suite, elle sera servie à bord des vols vers et en provenance du Canada et des États-Unis en juillet et août. Puis elle sera proposée sur les vols vers et depuis le Japon aux mois de septembre et d’octobre, et enfin à destination et en provenance de Nouvelle-Zélande et de Tel Aviv en novembre et décembre.Le transporteur explique dans un communiqué:Pour lutter contre les effets néfastes de l'altitude sur les papilles gustatives des passagers en vol, Betsy Beer a été créée en alliant méthodes de brassage traditionnelles à la science. La recette de cette bière aromatique, à base d’ingrédients provenant de Hong-Kong et du Royaume-Uni, a été élaborée avec un subtil dosage de gazéification pour que la bière puisse être dégustée aussi bien au sol que dans les airs.