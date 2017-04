La commission européenne s'attaque aux sites de voyages qui mentent à leurs clients

Parmi les infractions relevées, des éléments de prix supplémentaires ont été ajoutés à un stade tardif de la procédure de réservation, sans informer clairement les consommateurs. Dans d'autres cas, les prix promotionnels affichés n'existaient pas une fois passée la page d'accueil. Parmi les infractions constatées, notons dans près d'un tiers des cas de l'aléatoire sur le prix total ou la manière dont ce dernier était calculé manquait de clarté.



Dans un quart des cas, les sites web ne précisaient pas que les remarques concernant la disponibilité limitée (par exemple: " il ne reste que 2 chambres " ou " uniquement disponible aujourd'hui ") ne s'appliquaient qu'à eux et en aucun cas à la réalité de la disponibilité hôtelière.



Les autorités ont demandé aux sites web concernés d'aligner leurs pratiques sur la législation de l'UE sur la protection des consommateurs, qui leur impose de garantir la pleine transparence des prix et de présenter leurs offres de manière claire, à un stade précoce de la procédure de réservation.



Le réseau européen de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) va maintenant contacter les 235 sites web présentant des irrégularités et leur demandera de corriger ces dernières. S'ils ne se conforment pas à cette requête, les autorités nationales pourront engager des procédures administratives ou judiciaires, soit directement soit devant les juridictions nationales selon le droit national applicable.