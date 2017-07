La compagnie TAAG Angola Airlines se relance en France

La compagnie angolaise, basée à l’aéroport Quatro Fevereiro de Luanda, propose au départ de Paris CDG 2E 3 fréquences par semaine (lundi, mercredi et jeudi) en codeshare avec Air France.La compagnie dessert actuellement 17 destinations domestiques et 25 internationales en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie avec une flotte de 13 appareils B737 et B777-200 et 300.Son réseau compte entre autres les villes de Lisbonne, Porto, Rio de Janeiro, São Paulo, La Havane, Le Cap, Johannesburg, São Tome, Brazzaville, Bangui, Douala, Harare, Windhoek et Maputo.TAAG Angola Airlines est une des 6 compagnies qui font l'objet de restrictions d'exploitation et ne peuvent effectuer de vols à destination de l'UE que si elles utilisent des types d'avions particuliers.Les nouvelles coordonnées en FranceTAAG c/Discover The World FranceTél 01 48 64 09 91Email : Loja.paris@flytaag.com