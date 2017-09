La compagnie commande deux A321 Neo

Le rayon moyen de cet appareil, 6850 km, permettra à la compagnie de desservir la côte Est des USA soit sur vers de nouvelle destinations soit à la place des 757 actuels, coûteux à exploiter.



Pour Laurent Magnin, le nouveau patron du transporteur, " L’acquisition de ces A321neo, plus modernes et efficaces que les 757 actuels, était essentielle pour accélérer le développement de La Compagnie et nous permettre de nous inscrire durablement sur le marché ". Avec 40 000 passagers depuis Janvier 2017 et 25% de voyageurs fréquents, la Compagnie devient ainsi le premier opérateur français d’Airbus A321neo. Les deux appareils seront mis en service courant 2019.