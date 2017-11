La concurrence est de plus en plus importantes entre les aéroports européens

"The continuing Development of Airport Competition".

L’Airports Council International Europe (ACI EUROPE) a présenté à Bruxelles le 26 septembre dernier l’étude du cabinet Oxera sur la concurrence dans le secteur aéroportuaire,Ce rapport met en lumière une compétition entre les plates-formes européennes de plus en plus marquée sous l’effet conjugué de la croissance exponentielle des low-cost, de la convergence des modèles économiques des compagnies aériennes ainsi que l’essor des transporteurs du Moyen-Orient, il est maintenant disponible en français.L’Union des Aéroports Français (UAF) met le document à disposition gratuitement via ce lien.