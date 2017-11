La croissance du voyage d'affaires assurée jusqu'en 2021

Sans surprise, l'étude précise que l'un des principaux moteurs de ce marché est la croissance des progrès technologiques. Le marché du voyage d'affaires repose sur des solutions technologiques qui permettent aux agents de voyages et à leurs clients d'accéder aux données de voyage, de comparer les options de réservation et de réserver l'option la plus efficace, économique et confortable. Pour les 5 prochaines années, la part de l'innovation consacrée à l'intégration de solutions pour les déplacements professionnels devrait dépasser 3% du budget numérique des entreprises.



De plus, les progrès de l'intelligence artificielle (IA) ont permis d'automatiser le processus de réservation des voyages, éliminant ainsi le besoin de réintroduire les préférences des employés en matière de déplacements et, par le fait même, d'économiser du temps et de l'énergie. Là aussi, près de 25% des solutions développées sur la même période devraient intégrer des solutions d'IA.



Pour le cabinet d'études, l'un des principaux facteurs entravant la croissance de ce marché est l'augmentation des activités terroristes à l'échelle mondiale, surtout depuis 2016… Et la dernière tendance qui prend de l'ampleur sur le marché est la personnalisation des données clients. Principalement pour les hôtels, qui proposent des idées et des stratégies innovantes pour conserver leurs parts de marché et offrir à leurs clients des services innovants. Par exemple, plusieurs hôtels relient leur logiciel aux profils de médias sociaux des clients afin que les chambres puissent être définies en fonction des attentes des clients.