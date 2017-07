La dernière chambre disponible coûte cher aux Corporates

"Les tarifs hôteliers avec la clause de la Dernière Chambre Disponible étaient pratique courante pour les accords hôteliers depuis les années 1980, et personne n'a jamais vraiment remis en question ce système. Mais après avoir étudié la situation en détails, il semble que cette référence ait perdu une partie de son attractivité"

"Notre étude met en lumière un écart entre 5% et 11% sur certains marchés : un écart que les travel managers doivent garder à l'esprit lors de la négociation de leurs contrats"

L'étude publiée par CWT Solutions Group met en évidence un écart d’au moins 5% entre la valeur perçue et la valeur réelle des tarifs hôteliers avec la clause de la Dernière Chambre Disponible ou LRA. Ainsi pour une entreprise ayant 20 millions de US dollars de dépenses hôtelières, le surcoût peut atteindre près de 1 million de US dollars par an., explique Eric Jongeling, Directeur hôtel, CWT Solutions Group.L’étude menée sur quelques 7 300 réservations hôtelières dans 97 pays en 2016 montre aussi que 44% des hôtels facturent un supplément pour inclure une clause LRA. Et il y a 1 % de chances pour que le voyageur ne puisse pas réserver à son taux contractuel, même avec une clause de LRA. En outre, de nombreux hôtels minimisent la nécessité d’inclure des tarifs LRANégociés dans les contrats hôteliers, ils existent depuis plusieurs années dans les programmes voyages. En pratique, s’il reste une chambre disponible dans un hôtel, quiconque possédant un contrat LRA peut la réserver aux conditions et au tarif négocié.Pour les entreprises ne possédant pas de tarifs LRA dans leurs contrats - et seulement sur les tarifs non LRA - le tarif sera sujet au pricing et à la disponibilité de l’inventaire au moment de la réservation.L'étude complète est disponible sur ce lien