La guerre déclarée aux low-cost a fait chuter les prix des billets de 7% en 5 ans

Bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires, la multiplication des low-cost sur le marché européen s'est traduit par une baisse significative du prix des billets d'avion. En effet, le tarif moyen des vols vers des destinations européennes a chuté de 7% entre 2012 et 2016.



On remarque également que les compagnies régulières se sont progressivement alignées sur leurs concurrentes à bas prix en baissant les tarifs mais également en proposant des produits de plus en plus similaires comme par exemple les prix mini d'Air France. L'écart entre l'offre d'une low-cost et d'un transporteur traditionnel est ainsi passé de 152€ en 2010 à 71€ en 2016.



Néanmoins, l'année dernière, un billet d’avion court-courrier avec une compagnie régulière demeurait 47% plus cher qu’avec un transporteur à bas coût (222€ vs 151€)



Pour illustrer ce phénomène, Liligo s’est intéressé de près à trois routes :

- sur la route Paris-Budapest : en 2010, l’écart de prix moyen entre les compagnies low-cost et les compagnies régulières s’élevait à 83€. En 2016, il a chuté à 37€,

- sur la route Paris-Londres : en 2010, la différence de prix moyen entre low-cost et régulières s’élevait à 83€. En 2016, il était de 36€,

- sur la route Paris-Madrid : en 2010, l’écart de prix moyen entre low-cost et régulières s’élevait à 60€. En 2016, il s’est réduit à 36€.



Liligo estime "Aujourd’hui, un large choix de compagnies s’offre aux voyageurs. La multiplication des acteurs aériens au cours des dernières années a bel et bien entrainé une baisse des prix des billets pour voyager en Europe. Les compagnies low-cost demeurent certes plus avantageuses en général, cependant les voyageurs doivent garder à l’esprit que des frais supplémentaires sont parfois à prévoir pour certains services, tels que l’inclusion de bagages en soute ou encore les repas à bord".