La location longue durée de parking se développe

Pour ce spécialiste de la location longue durée de places de parking, ce sont désormais 7 500 places de stationnement qui sont disponibles sur l’application qui propose désormais des places dans une centaine de communes et pratiquement toutes les grandes métropoles telles que Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux et Lille.Pour les voyageurs d'affaires qui partent pour des missions de longue durée, la solution proposée est un gage de sécurité et de tranquillité à des tarifs abordables et compétitifs. A ce jour, la jeune entreprise a déjà convaincu un réseau de 70 bailleurs sociaux qui lui confient progressivement la commercialisation de l’ensemble de leurs parkings. Yespark a en effet démontré sa capacité à diviser par 2 les taux de vacance de ses parkings en seulement 2 mois. La startup leur a ainsi permis de recouvrer 2 M€ pour les allouer à l’entretien de leurs résidences !Créé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark est présente dans 93 communes et dispose d’un parc locatif de 6000 places de parking.