La mue d’Air France passe massivement par le numérique

Jean-Marc Janaillac, PDG du groupe Air France - KLM, sa directrice « Digital », son CDO et sa Chief Transformation Officer ont explicité récemment les quatre axes de la transformation d’Air France . Une transformation qui s'appuie sur la data et le numérique, de la relation clients aux outils internes. Le magazine spécialisé LeMagIT va plus loin pour comprendre les leviers utilisés par la compagnie pour incuber les startups, utiliser l'intelligence artificielle et développer le digital pour l'avenir.